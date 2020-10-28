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Бесплатные лекарства для лечения COVID-19 получили более 36 тысяч москвичей

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Бесплатные лекарства для лечения COVID-19 получили более 36 тысяч москвичей

Москва, 28 октября. Замглавы мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что с начала месяца более 36 тысяч заболевших горожан получили бесплатные препараты для лечения коронавируса.

Она обратила внимание, что за период пандемии медики накопили солидный опыт в борьбе с инфекцией. Разработаны наиболее эффективные схемы лечения в зависимости от тяжести заболевания, сообщает РИАМО.

Ракова подчеркнула, что необходимый запас лекарств сформирован. Это касается и склада департамента здравоохранения, и медицинских учреждений. Получить бесплатные лекарства больной коронавирусом может даже во время визита врача на дом.

Представитель мэрии напомнила, что пациентам необходимо строго придерживаться того лечения, которое прописал врач. Именно он — специалист, который оценивает состояние больного и корректирует способ борьбы с инфекцией.

 

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