Реставраторы обнаружили мозаичный пол в старинном московском особняке

Москва, 28 октября. Реставраторы обнаружили мозаичный пол из мраморной крошки при реставрации в доме бывшей городской усадьбы XIX века богатого крестьянина Филиппа Пантелеева в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Двухэтажный особняк с подвалом и антресолями находится на улице Земляной Вал. Он был построен в 1843–1845 годах по проекту неизвестного архитектора К. Дуванова.

В настоящее время не установлено, когда на полу была выложена мозаика: при Пантелееве или предыдущем хозяине здания — меценате и промышленнике Герасиме Хлудове. Специалисты смогут ответить на этот вопрос только после того, как изучат архивные документы.

Глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов отметил, что мозаичный пол был выполнен очень изящно. Фрагменты нашли в холле первого этажа во время демонтажа современной плитки.

«Мозаика выложена из кусочков мрамора трех цветов. На белом фоне можно увидеть витиеватый узор из черных и красных линий. Мозаика неплохо сохранилась до наших дней. Ее уже изучают специалисты», — сообщил он.

По словам Емельянова, проект реставрации будет скорректирован и вернет покрытию исторический облик.

Мозаичное полотно состоит из мраморной крошки размером до 15 миллиметров. Она выложена на основание из незастывшей цементно-песчаной смеси.

Во время реставрации поверхность пола очистят от загрязнений и восстановят утраченные фрагменты. Затем покрытие доработают при помощи мозаично-шлифовальных машин и промоют спецсоставами и водой.