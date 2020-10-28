Роспотребнадзор оценил эффективность ограничений против COVID-19 в Москве

Москва, 28 октября. Оправданность ограничений, введенных на фоне COVID-19, в Москве оценили в Роспотребнадзоре.

Согласованные властями столицы России ограничительные мероприятия себя оправдали. Мнение высказала главный санитарный врач Москвы Елена Андреева в ходе онлайн-заседания Мосгордумы.

«На сегодняшний момент все меры себя оправдали. Как и ограничительные мероприятия, которые были поэтапно введены, начиная с разобщины школьников», — заявила Андреева.

Актуальные сведения о борьбе с распространением коронавирусной инфекции следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Там представлены описания первых симптомов заболевания, после выявления которых необходимо обратиться за медпомощью.