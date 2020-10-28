Роспотребнадзор заявил о стабилизации эпидемиологической ситуации в Москве

Москва, 28 октября. Эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом в Москве удалось стабилизировать. Об этом сообщила глава столичного Роспотребнадзора Елена Андреева.

Прирост числа новых случаев коронавирусной инфекции и коэффициент распространения на сегодняшний день ниже по сравнению с началом октября. Поэтому можно говорить о стабилизации эпидемиологической обстановки, заявила Андреева на заседании Мосгордумы.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее отметил, что горожане успешно борются с COVID-19. За прошлую неделю динамика загрузки коечного фонда снизилась в пять раз. Это обусловлено введением ограничений по предупреждению распространения коронавируса, считает мэр.