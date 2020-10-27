Москвичка с сыном попали под «салатный дождь» в Ярославском районе

Москва, 27 октября. Жительница столицы заявила в полицию на хулиганов, которые из окна бросили в нее просроченный салат, сообщил ФАН источник.

Женщина 27-и лет гуляла с двухлетним ребенком возле одного из домов на улице Ротерта в Ярославском районе. Когда мать с малышом возвращались домой, на них упал салат. Неизвестные выбросили блюдо примерно с восьмого этажа из окна.

Москвичка сообщила о произошедшем в полицию. Правоохранители прибыли на место, но не смогли установить квартиру, из которой был выброшен протухший салат. Обстоятельства инцидента устанавливаются. Полицейские разыскивают хулиганов, устроивших "салатный дождь".