Следователь-геймер из Москвы пропал после похода в компьютерный клуб

Москва, 27 октября. Продолжаются поиски следователя ОМВД РФ по району Отрадное, исчезнувшего в ночь на 19 октября. Мужчина перед инцидентом снял все деньги и направился в компьютерный клуб, сообщил ФАН источник в полиции.

Следователь вечером 19 октября отключил телефон и уехал на такси в сопровождении неизвестных граждан. Компания приехала в компьютерный клуб, расположенный в Южном Медведкове. Друзья следователя сообщили, что мужчина часто играл в этом заведении в "Доту".

Спустя несколько часов пропавший уехал в подмосковные Химки. В последний раз его видели в районе Юбилейного проспекта. Коллеги следователя жаловались, что после ночей за "Дотой" мужчина часто опаздывал на службу. Поиски столичного правоохранителя продолжаются.