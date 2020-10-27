Академик Ершов усомнился в эффективности закрытия ночных клубов в Москве

Отказ властей Москвы ограничить работу баров и клубов в ночное время вопреки рекомендациям Роспотребнадзора абсолютно оправдан, заявил вирусолог, руководитель отдела интерферонов и лаборатории центра имени Гамалеи Феликс Ершов в комментарии ФАН.

Во вторник Роспотребнадзор рекомендовал региональным властям запретить проведение развлекательно-зрелищных мероприятий и ограничить работу баров и ресторанов с 23.00 до 6.00.

В мэрии Москвы сообщили, что, несмотря предписание главного санитарного врача РФ, не планируют ограничивать работу ночных баров и клубов. Глава пресс-службы мэра и правительства Москвы Гульнара Пенькова напомнила, что в столице уже приняты меры контроля за посещением развлекательных заведений ночью. Попасть в клубы и бары ночью можно только после регистрации на сайте мэрии и получении пропуска.

По мнению академика РАН, вводить ограничения на работу клубов и баров ночью бессмысленно, поскольку эти же заведения будут работать днем. При этом вирусолог отметил, что в клубах должен быть предусмотрен контроль и соблюдены меры безопасности.

"Я считаю, что решение оправдано. По той простой причине, что нет разницы, работают ли они днем или ночью. Какая принципиальная разница с точки зрения контактов, опасности заражения? По-моему, ее нет. Контроль, конечно, нужен, он и предусмотрен, но закрывать неразумно", — заявил вирусолог.

Ершов уверен, что конец пандемии коронавируса уже близок. Кроме того, введение ограничений на работу ночных клубов и баров вызовет недовольство, особенно среди молодежи.

"Пандемия пошла на спад, уже проглядывается ее конец. В России начинается массовая вакцинация населения. Конечно, нужна осторожность, нужен контроль, но вот эти запреты и закрытия не будут работать, это не даст никакого эффекта. Это лишь вызовет недовольство молодых людей, ведь для них это праздник", — добавил ученый.

Роспотребнадзор во вторник также объявил о введении обязательного масочного режима, распоряжение подписала главный санитарный врач РФ Анна Попова. Все россияне теперь обязаны носить средства защиты в людных местах. Кроме того, регионы России должны в ближайшее время ввести дополнительные ограничения для защиты людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания.