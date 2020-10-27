В Подмосковье начнут развивать водородную энергетику

Москва, 27 октября. Водородную энергетику планируют начать развивать в Московской области. Соответствующий план до 2024 года утвердил глава Правительства РФ Михаил Мишустин. Как пишет издание "Вести Подмосковья", об этом сообщили в пресс-центре Московской областной думы.

Планируется, что в РФ разработают комплекс мер поддержки водородной энергетики, а в следующем году примут концепцию развития этой сферы и создадут проектный офис, а также межведомственную рабочую группу.

По словам председателя комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Аллы Поляковой, развитие отрасли будет способствовать появлению новых рабочих мест в сфере современных технологий, а также простимулирует представителей молодого поколения начать реализовывать свой потенциал.