Продавшую ребенка мать задержали в Москве

Москва, 27 октября. Правоохранители задержали 28-летнюю женщину, продавшую своего новорожденного ребенка.

По версии следствия, подозреваемая осуществила продажу младенца 18 октября. Сумма, которую она получила от покупателей, пока неизвестна. В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье 127.1 УК РФ "Торговля людьми", сообщает "Комсомольская правда".

Аналогичный инцидент произошел в Красноярске — женщина продала своего сына за 25 тысяч рублей. Малыша изъяли у покупателей и передали в специализированный дом ребенка, передает телеканал "360".