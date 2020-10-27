В Москве пройдет онлайн-конкурс «По музеям в тапочках» для школьников

Москва, 27 октября. Московские школьники могут принять участие в конкурсе "По музеям в тапочках" с 10 ноября. Об этом во вторник сообщила координатор мероприятия Мария Войцик.

Конкурс представляет собой ознакомление с интересными площадками столицы виртуально. После знакомства с предметами искусства ребятам предложат попробовать свои силы в викторине.

"Уверена, посещение музеев еще никогда таким не было, ведь можно укрыться пледом, взять кружку чая и погрузиться в новый незнакомый мир", — подчеркнула Войцик.

Отличившиеся знаниями получат электронные грамоты, добавила координатор конкурса. Мероприятие подготовлено совместно с организаторами олимпиады "Музеи. Парки. Усадьбы" и Центром педагогического мастерства.