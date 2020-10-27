Ракова: еще 3269 пациентов вылечились от COVID-19 в Москве

Москва, 27 октября. Число выздоровевших от коронавирусной инфекции москвичей увеличилось еще на 3269 человек. Об этом во вторник рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Общее количество жителей столицы, которым удалось избавиться от недуга за время пандемии, увеличилось до 296 474 человек. По словам Раковой, число выздоровевших от заболевания людей в Москве продолжает расти.

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