Избиение звезды «Zомбоящика» попало на видео

Москва, 26 октября. Актера Владислава Манина, снявшегося в фильмах "Т-34" и "Zомбоящик", избили возле московского торгового центра "Афимолл Сити".

Манин перед инцидентом ждал такси с пакетами в руках. К актеру подошли несколько мужчин, один из них набросился на потерпевшего и повалил его на землю. Владислава Манина ударили еще раз, когда он собирался сесть в такси, передает телеканал "360".

После этого актер упал на проезжую часть. Врачи диагностировали у Манина черепно-мозговую травму. Личности нападавших пока не установлены, актер написал заявление в полицию по факту инцидента.