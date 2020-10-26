Подозреваемыми в заказном убийстве в Подмосковье стали трое топ-менеджеров

Москва, 26 октября. Оперативники задержали в Москве трех владельцев IT-компании и банка. Они проходят подозреваемыми по делу об убийстве, сказано в материалах суда.

Следователи считают, что топ-менеджеры могли выступить организаторами убийства, которое произошло в Подмосковье в 2015 году. Киллер расправился с бизнесменом в его собственном доме, после чего коттедж был сожжен.

Недавно силовики задержали бывшего высокопоставленного руководителя компании "Евросеть" Бориса Левина. Он был арестован в рамках следствия по делу об убийстве нескольких человек. Этот гражданин еще в 2000-х годах проходил по делу о похищении экспедитора. Тогда он не был привлечен к ответственности.