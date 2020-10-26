Школьница в Москве отдала аферистам 2 млн рублей за «снятие порчи»

Москва, 26 октября. Сотрудники полиции в Москве задержали подозреваемого в мошенничестве. Жертвой стала школьница, отдавшая ему ценности на два миллиона рублей.

В правоохранительные органы обратился 56-летний житель столицы. Он рассказал, что его несовершеннолетняя дочь стала жертвой аферистов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу Москве.

По словам девочки, на улице к ней подошли женщина и мужчина. Последний представился соседом. Злоумышленник стал убеждать ребенка, что на ее семью навели порчу. Он добавил, что со здоровьем у матери потерпевшей серьезные проблемы. Незнакомец предложил сделать обряд для спасения родни. Стоявшая рядом женщина подтвердила "чудесные способности" своего спутника.

От девочки требовалось принести сырое яйцо, фотографию родителей, драгоценности и деньги. Школьница сходила домой, взяла деньги, кольцо и часы, которые потом передала якобы соседу. В ответ она получила рекомендацию отправляться снова домой и ждать.

В итоге девочка поняла, что ее обманули. Она рассказала родителям о произошедшем. Ущерб от преступления превысил два миллиона рублей.

Оперативники быстро вышли на след подозреваемого. Задержанным оказался судимый 37-летний гражданин. При нем были часы, переданные доверчивой школьницей. Деньги он успел потратить.

Сейчас ведется розыск его подельников.