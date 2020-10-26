В Одинцово спасли трех щенков после расправы живодера

Одинцово, 26 октября. Активисты и просто неравнодушные люди пытаются установить личность живодера на джипе, который устроил расправу над щенками. Уцелеть удалось только троим "комочкам". Их доставили к ветеринару.

Недавно проживающие в Одинцово люди обратили внимание на черный внедорожник, который простоял возле обочины недалеко от одной из дач. Вышедший незнакомец что-то искал в темноте, побродил немного между деревьями, а затем уехал, пишет KP.ru.

На следующий день выяснилось, зачем там остановился подозрительный гражданин. Хозяйка дачи приехала, чтобы покормить собак, и обомлела от увиденного. На поляне были трупы 12 задушенных щенков. Женщина позвала на помощь местных жителей. Было выдвинуто предположение, что незнакомец специально привез животных на поляну и расправился с ними. Повезло только троим малышам — они спряталась в листве. Скорее всего, их и пытался найти в темноте живодер на джипе.

Выживших щенков не бросили, а отвезли к ветеринару. Специалист отметил, что они не пострадали, но пережили стресс. Одного из щенков уже удалось пристроить в добрые руки.

Сейчас неравнодушные люди пытаются выяснить, кто и зачем совершил это чудовищное деяние.