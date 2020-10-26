В Москве начали проектировать станцию метро «Гольяново»

Москва, 26 октября. Проектирование станции "Гольяново", а также перегона на Арбатско-Покровской линии метро стартовало в Москве. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Московские власти планируют продлить Арбатско-Покровскую линию в район Гольяново, поэтому сейчас начались работы над проектированием перегона и будущей станции. Появление станции метро "Гольяново" должно помочь разгрузить станцию "Щелковскую" и Щелковское шоссе, заявил Бочкарев на "Деловом завтраке" в "Российской газете".

Предпроектные проработки и уточнение трассировки также ведутся на двух новых ветках метро — Рублево-Архангельской и Бирюлевской. Вспомогательные и подготовительные работы по их прокладке начнут проводить в следующем году.