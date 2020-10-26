«Известия Hall» в Москве закрыли за несоблюдение мер против COVID-19

Москва, 26 октября. Концертный зал "Известия Hall" в Москве закроют в связи с несоблюдением эпидемических мер по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Даниил Кобразов.

Клуб во время проведения концерта допустил ряд грубых нарушений требований, предписанных с целью недопущения распространения инфекции. По факту проведения обследования и получения данных юридическому лицу направили уведомление с просьбой о явке для составления протокола о временной приостановке деятельности.

С 26 октября концертный зал приостановил осуществление деятельности до решения суда. Материалы по делу передадут в районный суд. В качестве наказания предусматривается штраф размером до 500 тыс. рублей или административное прекращение работы сроком до 90 дней.

Кобразов ранее сообщил, что Роспотребнадзор собирается опечатать здание за нарушения, в числе которых оказалось несоблюдение масочного режима во время посещения концертного зала. Также администрация клуба пренебрегла правилом социального дистанцирования при посадке зрителей.