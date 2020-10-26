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Названа стоимость самой дорогой однушки в Москве

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Названа стоимость самой дорогой однушки в Москве

Москва, 26 октября. Стоимость самой дорогой однокомнатной квартиры на первичном рынке Москвы оценивается в 217,1 млн рублей. Площадь однушки в Замоскворечье составляет 374,8 квадратных метра, сообщило агентство недвижимости Skolkovo Reality.

На вторичном рынке дороже всех однушка в Хамовниках площадью 163,8 квадратных метра. За нее покупателю придется выложить 127 млн рублей.

Как уточнили в пресс-службе агентства изданию "Вести Подмосковья", столичный рынок недвижимости на сегодняшний день представлен 75,3 тысячи объектов, из них почти 15 тысяч — однокомнатные квартиры.

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