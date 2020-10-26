Столичный дептранс отчитался о борьбе с нелегальными перевозчиками

Москва, 26 октября. Департамент транспорта Москвы рассказал о своей работе по противодействию нелегальным перевозчикам. Отчет был опубликован на официальном сайте ведомства.

С начала года представители ведомства эвакуировали 2,3 тысячи нелегальных автомобилей и автобусов. Отмечается, что нелегальные предприниматели не страхуют жизнь пассажиров и часто прикрываются вывеской заказных автобусов.

"За аналогичный период прошлого года инспекторами ГКУ "Организатор перевозок" было задержано около семи тысяч нелегальных автобусов и такси", — сообщили в пресс-службе дептранса.

Ранее Сергей Собянин заявил, что пандемия сократила количество пассажиров общественного транспорта. Сейчас в общественном транспорте ездит на 1 млн меньше человек. Таким образом, пассажиропоток по сравнению с прошлым годом упал на 39%.