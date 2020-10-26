Сотрудники московского центра реабилитации зверей рассказали о своей работе

Москва, 26 октября. Реабилитационный центр в Москве содержит порядка 600 разных диких животных. Сотрудники центра поделились подробностями того, как они ухаживают за зверями, передает официальный портал мэра столицы РФ.

Всех животных, которые прибыли в центр, осматривает ветеринар, после чего их отправляют на карантин на один месяц. Для некоторых зверей реабилитационный центр остается домом, других возвращают в естественную среду обитания, а остальных распределяют по зоопаркам.

За весь 2020 год сотрудники центра реабилитировали и вернули на волю 41 животное. Однако многим экзотическим зверям такой вариант не подходит.

Сотрудники реабилитационного центра отметили, что пандемия никак не сказалась на их работе. Все животные продолжают получать должное питание, а сам центр принимает новых зверей.

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