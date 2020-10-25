Роспотребнадзор оценил штрафы москвичей за отсутствие тестов на COVID-19

Москва, 25 октября. Жители столицы выплатили более 1,7 млн рублей за отсутствие тестов на коронавирус после возвращения из-за рубежа. Об этом говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Москве.

Непредоставление результатов анализа на наличие COVID-19 на Единый портал Госуслуг является административным нарушением. За него предполагается штраф до 40 тыс. рублей. Размер санкций может варьироваться в наибольшую сторону в случае нанесения вреда здоровью другим гражданам.

Материалы в отношении 1095 москвичей уже направлены в районные суды. Гражданам назначены штрафы в размере 1 789 000 рублей, рассказали в Роспотребнадзоре. Согласно данным, 2% вернувшихся из-за границы людей не вносят результаты тестирования на коронавирус в течение трех дней.