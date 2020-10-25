Водитель сделавшей «сальто» фуры едва не погиб в Москве

Москва, 25 октября. Груженый автомобиль "прилег" на бок на московской магистрали. Водителю чудом удалось избежать травм. ФАН публикует видео последствий ДТП.

Авария с участием грузовой машины произошла в Москве. Как сообщил источник Федерального агентства новостей, груженая продуктами для магазина "Магнит" фура опрокинулась прямо на трассе, раздавив дорожное ограждение. В распоряжении издания появились кадры, на которых запечатлен едва не упавший на железнодорожные пути автомобиль.

Водитель не справился с управлением на съезде с Международного шоссе на Ленинградское. С его слов, фуру подрезали, и он, уходя от столкновения, резко повернул руль вправо. Полицейские не исключают, что к ДТП могло привести превышение скорости при повороте.

Находившийся за рулем мужчина отделался испугом — отбойник не дал покатиться большегрузу вниз. Чтобы поставить авто на колеса, пришлось вызывать пожарный кран. Движение на съезде значительно затруднилось.