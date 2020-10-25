Оперштаб: в Москве на ИВЛ находятся 312 пациентов

Москва, 25 октября. Московские медики продолжают оказывать помощь пациентам с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Об этом рассказали в местном оперативном штабе.

Врачи активно оказывают поддержку 4455 гражданам с COVID-19. За последние сутки медики выявили 1072 новых случая коронавируса в столице. При этом на аппарате искусственной вентиляции легких находятся 312 пациентов, сообщили в оперативном штабе.

Чаще всего заболевание выявляют, в 45% случаев, у горожан в возрасте от 18 до 45 лет. В 30,3% — COVID-19 находят у людей от 46 до 65 лет, 10% — от 66 до 79 лет. Актуальные сведения о сложившейся эпидемиологической обстановке следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф.