Собянин заявил, что большинство жителей Москвы соблюдает меры от COVID-19

Москва, 25 октября. Большинство жителей Москвы соблюдают защитные меры, введенные для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Учитывая сложившуюся эпидемиологическую обстановку, вызванную COVID-19, пожилые москвичи и граждане с хроническими заболеваниями находятся на домашнем режиме. Также более миллиона граждан перешли на удаленный формат работы, а часть школьников продолжила осваивать программу дистанционно, рассказал Собянин.

"Мы сегодня видим, что эти меры восприняты и выполняются большинством москвичей", — сообщил градоначальник в эфире "России-1".

Медики в Москве активно оказывают помощь пациентам с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". За последние сутки врачи выписали еще 2614 человек. Всего COVID-19 в столице побороли более 290 тыс. граждан, заявила вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова.