Московские медики вылечили еще 2614 человек с коронавирусом

Москва, 25 октября. Число граждан, победивших коронавирус в Москве, продолжает увеличиваться, рассказала вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

Медики в Москве выписали еще 2614 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". До этого они проходили лечение либо дома, либо в условиях стационаров. За все время борьбы с пандемией COVID-19 столичные врачи вылечили уже 290 524 человека. Об этом рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Актуальные сведения о сложившейся эпидемиологической обстановке следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Там представлены описания первых симптомов заболевания. Также на сайте ежедневно публикуется статистика оперативного штаба.