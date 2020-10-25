Собянин: последние недели дают надежду на спад случаев COVID-19 в Москве

Москва, 25 октября. Власти Москвы оценили показатели развития эпидемиологической ситуации за последние две недели. Результаты дают надежду на скорое сокращение темпов распространения вируса в городе, отметил мэр столицы Сергей Собянин.

Глава города в рамках интервью программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1" рассказал, что за минувшие пару недель зафиксировано рекордное число случаев заболевания и госпитализации. По его словам, это может свидетельствовать о скором пике заболеваемости в Москве и, как следствие, выходе города на плато по коронавирусу.

"Мы сегодня видим, что меры восприняты и выполняются большинством москвичей", — подчеркнул Собянин.

Накануне стало известно о смерти 68 пациентов с COVID-19 в Москве. Всего с момента распространения вируса в столице умерли более шести тыс. человек.