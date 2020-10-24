Названо число госпитализированных за сутки москвичей с коронавирусом

Москва, 24 октября. Столичные медики за сутки госпитализировали 1339 пациентов с коронавирусом. Такую информацию обнародовал оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

По данным на 24 октября, в российской столице выявили 4450 новых случаев коронавируса. К аппаратам искусственной вентиляции легких в больницах Москвы подключены 299 человек. Примерно 9,5% всех инфицированных составляют дети, рассказали в оперативном штабе.

Еще 43,2% – это люди в возрасте от 18 до 45 лет. Примерно 30,7% москвичей с коронавирусом составляют пациенты от 46 до 65 лет. Возраст 11,8% инфицированных – от 66 до 79 лет. Москвичам старше 65 лет рекомендовано соблюдать изоляцию. То же самое касается и лиц с хроническими заболеваниями.