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Единственный дом жительницы СНТ под Чеховом снесли бульдозером на ее глазах

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Единственный дом жительницы СНТ под Чеховом снесли бульдозером на ее глазах

Чехов, 24 октября. Россиянка лишилась единственного дома из-за конфликта с членами жилищного кооператива. Ее дом в деревне Бавыкино снесли бульдозером.

Женщина жила в СНТ "Снежная долина" Московской области. Россиянка призналась, что о сносе дома ее никто не предупреждал. Техника приехала неожиданно и "ударила ковшом по крыше". По словам жительницы Бавыкино, она лишь успела одеться и выбежать на улицу.

В местной администрации отметили, что постройка была признана самовольной. Участок, где располагался дом, не относился к частной собственности. По словам чиновников, они действовали на основании официального постановления. Женщина считает, что ее дом снесли незаконно. Она намерена обратиться в суд.

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