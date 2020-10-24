Власти Москвы отчитались об успехах в рамках программы реновации

Москва, 24 октября. Почти 70 домов введено в эксплуатацию в Москве с момента старта программы реновации, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Реализация плана реновации идет полным ходом. На данный момент идет строительство еще 178 домов, в которые в скором будущем смогут въехать жители Москвы, рассказал Бочкарев. Сейчас готово уже 68 домов, большинство из которых отданы под заселение граждан.

В рамках программы создается не только жилое пространство, но и новая городская среда, которая включает в себя парки, зоны отдыха и социальные учреждения. Она была утверждена мэром города Сергеем Собяниным 1 августа 2017 года. Всего должно быть построено 5174 дома.