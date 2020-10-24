Названы сроки стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

Москва, 24 октября. Ситуация с коронавирусом стабилизируется в российской столице через одну-две недели, заявил инфекционист-вакцинолог Евгений Тимаков.

Ситуация в России стабилизируется не раньше, чем через месяц, добавил он. Снижение количества случаев коронавируса, выявляемых в сутки, вероятно, ожидается после Нового года, отметил Евгений Тимаков. Сейчас важно следить за числом госпитализированных граждан. Нужно оценить, насколько справляется система здравоохранения страны, резюмировал инфекционист-вакцинолог.