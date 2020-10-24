Москва заняла четвертую позицию в топ-100 лучших городов мира

Москва, 24 октября. Российская столица заняла четвертое место в рейтинге The World"s 100 Best Cities. Подробности приводятся в сообщении на портале мэра и правительства Москвы.

Составители рейтинга The World"s 100 Best Cities оценивают степень привлекательности мегаполисов с точки зрения их инфраструктуры, культурных площадок и достопримечательностей. Москва улучшила свои показатели, поднявшись на еще одну позицию. Российскую столицу определили Лондон, Нью-Йорк и Париж.

"Благодаря комплексным программам развития, запущенным в последние годы, мы смогли упрочить позиции по всем ключевым направлениям: укрепили экономику, нарастили инновационный потенциал, создали цифровую экосистему для жителей и бизнеса", – рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

То, что Москва смогла улучшить свой результат в рейтинге, подтверждает ее статус как одного из самых востребованных для жизни, бизнеса и путешествий городов мира, подчеркнул заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. Мэр Москвы Сергей Собянин вошел в топ-5 глав регионов по упоминаемости в соцмедиа, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Он занял первое место.