Порядка 700 московских семей получат жилье по программе реновации

Москва, 24 октября. Около семи сотен московских семей с начала текущего года заключили договоры на получение жилья в Северо-Восточном административном округе по программе реновации, сообщает сайт мэра столицы.

Программа реновации в СВАО включает 499 домов, которые расположены во всех районах. В округе продолжается и строительство новых объектов, сообщает источник.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что с 2018 года на северо-востоке Москвы в Бабушкинском районе по программе реновации полностью расселили четыре дома. Новую жилплощадь уже получили 690 жителей из 276 семей.

Более миллиона москвичей должны переселиться в новые квартиры из старого жилья.