Собянин озвучил влияние коронавирусных ограничений на экономику Москвы

Москва, 23 октября. Меры, принимаемые сегодня столичными властями для борьбы с пандемией коронавируса, сказались на экономике не так радикально, как в мае, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В эфире телеканала "Россия 1" градоначальник отметил, что власти принимают ограничительные меры, "которые минимально давят на экономику". При этом нельзя сказать, что они совсем не сказываются: меньше посетителей в общепите, кинотеатрах, театрах и так далее.

"Это все равно косвенно будет сказываться на экономике, но не так радикально, как это было в мае, когда мы целые сектора экономики закрывали. Мы ни один сектор экономики в настоящее время не закрыли, все функционируют", — уточнил он.

Градоначальник также сообщил, что никаких других ограничительных мер в Москве вводить не планируется. Однако он подчеркнул, что "требуется неукоснительное соблюдение тех мер, которые уже приняты".

Согласно последним данным, в Москве с начала пандемии выявлено 386 908 случаев заболевания коронавирусом. Летальность от COVID-19 составила 2,32% в тех случаях, когда коронавирус был основной причиной смерти.

По информации московских властей, количество выполненных ПЦР-тестов переступило отметку в 10 млн, передавал RT. Городские лаборатории, как частные, так и государственные, в среднем проводят до 90 тыс. тестов в сутки.