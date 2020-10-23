Назван процент летальности коронавируса в Москве

Москва, 23 октября. Летальность от COVID-19 в Москве с момента начала эпидемии составила 2,32%, если учитывать только случаи, где коронавирус был основной причиной, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

"Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет 2,32%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной", — говорится в сообщении.

В депздраве добавили, что если учитывать все случаи, где коронавирус выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания, летальность составляет намного выше — 5%.

За сентября в Москве в общей сложности зарегистрировано 11 159 смертей. Эти данные превышают на 1441 случай значения сентября 2019 года.

"COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 1569 случаях, что обосновывает 92% всей избыточной смертности за сентябрь", — уточнили в департаменте.

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной и нелегкой, но она находится под контролем, передавал RT.