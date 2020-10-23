Москвичам предлагают освоить востребованные профессии бесплатно

Москва, 23 октября. Обучающимся центра "Профессионал" доступны более 150 образовательных программ по различным востребованным направлениям. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С начала 2020 года более пяти тысяч жителей столицы бесплатно прошли программы профессионального переобучения и повышения квалификации в учебном центре "Профессионал".

В центр обращаются люди, которым сложно самим найти работу. Например, это женщины, которые "выпали" из профессиональной деятельности во время декретного отпуска.

"Для каждого человека подбирается индивидуальный план действий, который позволит ему вернуться на рынок труда", — рассказала директор центра "Профессионал" Елена Крутицкая.

Учебный центр предлагает более 150 образовательных программ по востребованным в настоящее время направлениям: ИТ, коммуникации, предпринимательство, продажи, экономика и финансы, производственная сфера и сфера услуг.

Поиск работы соискатели начинают еще во время обучения. Карьерные консультанты центра "Профессионал" помогают составить резюме и учат работать с открытыми источниками вакансий.