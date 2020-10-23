Клуб Adrenaline Stadium в Москве опечатали из-за нарушений санитарных норм

Москва, 23 октября. Клуб Adrenaline Stadium опечатали из-за массовых нарушений норм безопасности, введенных из-за распространения коронавируса. Об этом ТАСС сообщил специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Кирилл Максимкин.

Зрители на одном из мероприятий, организованных в клубе на севере столицы, находились в помещении без масок и перчаток, а также не соблюдали социальную дистанцию. На это обратила внимание местная полиция, а материалы были переданы в Роспотребнадзор. Эксперты составили протокол с нарушениями в Adrenaline Stadium.

Вентиляция в развлекательном заведении не соответствовала санитарным требованиям. Контроль за соблюдением "антикоронавирусных" мер не проводился. В результате клуб опечатали, а все замечания отметили в административном протоколе, которые рассмотрит суд. Руководителей Adrenaline Stadium могут обязать выплатить штраф до 500 тысяч рублей или временно закрыть заведение.