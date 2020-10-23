Суд Москвы приговорил обвиняемого в педофилии к 13 годам тюрьмы

Москва, 23 октября. Кузьминский районный суд Москвы вынес приговор обвиняемому в педофилии Сергею Жалобе в виде 13 лет колонии строгого режима, пишет РИА Новости.

Судебная инстанция признала мужчину виновным в совершении развратных действий с несовершеннолетними девочками 11 и 12 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Карину Каленову.

Как стало известно, приговор был назначен вопреки информации о том, что потерпевшие могли оговорить подсудимого. Со слов девочек, неизвестный мужчина зашел за ними в подъезд и показал им свой половой орган. По версии следствия, два года назад осужденный зашел в подъезд одного из домов в Рязанском районе вслед за двумя несовершеннолетними и совершил там действия сексуального характера.

Мужчина отрицал обвинение в педофилии, утверждая что разносил визитки по подъездам жилых домов. Записи камер уличного наблюдения зафиксировали, что Жалоба покинул подъезд через две минуты после того, как зашел в него.

Во время следственных действий девочки признались, что оговорили незнакомца, потому что в тот день они прогуливали школу и хотели отвлечь внимание родителей на "более важные вопросы".