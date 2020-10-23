Три микрорайона благоустроят в Южном Тушино

Москва, 23 октября. Территорию трех микрорайонов Южного Тушина благоустроят в ходе программы реновации, передает портал мэра и правительства Москвы.

Жителям этих микрорайонов предложили участвовать в обсуждении по благоустройству. Идеи можно направить в раздел "Общественные обсуждения" проекта "Активный гражданин". В 8-м микрорайоне в программу включены дома, которые построили с 1958 по 1967 годы. В 9-м и 11-м микрорайонах построят новое жилье, два детских сада и поликлинику.

Также планируется реконструировать дома с исторической ценностью. В рамках реновации появятся новое пешеходное пространство для прогулок и сеть велодорожек.