Сильные осадки обрушатся на Москву 23 и 24 октября

Москва, 22 октября. В ночь на пятницу и в последующий день в Московском регионе ожидаются сильные осадки, передает РИАМО со ссылкой на главного специалиста московского метеобюро Татьяну Позднякову.

Как пишет РИАМО, в регионе может выпасть до пяти миллиметров осадков, что составляет 9% месячной нормы.

Она отметила, что, несмотря на дожди, пятница будет теплее среднемесячной нормы. Ночью температура воздуха будет от одного до шести градусов, а днем прогреется до 13 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра предупредил южные регионы России о первых заморозках. Минусовая температура воздуха в ближайшие два дня ожидается в Крыму и Ставропольском крае.