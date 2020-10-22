Безработным жителям Подмосковья с апреля выплатили около 4,6 млрд рублей

Москва, 22 октября. С апреля жителям Подмосковья выплатили 4,6 млрд рублей пособий по безработице. Как передает РИАМО, об этом сообщила министр соцразвития региона Ирина Фаевская.

«В целом с апреля месяца, с начала пандемии, мы выплатили уже 4,6 млрд рублей в качестве пособия по безработице. Это средства федерального бюджета», — заявила Фаевская.

Она предупредила, что возможны некоторые задержки начисления выплат, связанные с рассмотрением заявлений. На данный момент порядка 5 тыс. заявлений жителей Подмосковья находятся на подтверждении информации в Пенсионном фонде.

По словам Фаевской, уровень безработицы в Подмосковье с апреля по октябрь вырос в шесть раз, на данный момент безработными числятся 150 тыс. человек.

В понедельник стало известно, что Правительство РФ направит более 35 млрд рублей на поддержку граждан, оставшихся без работы. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уже подписал соответствующий документ.