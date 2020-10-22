Жителям Подмосковья назвали условие для получения льгот

Москва, 22 октября. Пенсионеры и федеральные льготники должны до конца года оформить карту «Мир» в Подмосковье. Как передает РИАМО, соответствующее заявление нужно подать в своем банке.

Как сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, всем жителям региона, получающим федеральные пособия на банковские карты, нужно оформить карту «Мир», написав заявление в своем банке. Речь идет о пенсионных выплатах, пособиях по безработице, федеральных пособиях на детей в возрасте от 3 до 7 лет, выплат гражданам, подвергшимся воздействию радиации.

Реквизиты карты надо будет сообщить в ПФР, центр занятости или в социальную защиту.

Ранее в среду стало известно, что Госдума приняла решение продлить беззаявительный порядок выплат за первого и второго ребенка до 1 марта 2021 года. Такие меры уже действовали с 1 апреля для защиты россиян на время пандемии коронавируса.

Ранее в Министерстве социального развития Московской области сообщали, что около 85 тыс. жителей Подмосковья получают выплаты на детей от 3 до 7 лет. Отметим, что новые меры поддержки семей с детьми будут реализованы в России и в следующем году. Госдума продлила автоматическое начисление выплат на первого и второго ребенка. На данный момент на рассмотрении находится вопрос об увеличении размера маткапитала.