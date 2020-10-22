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Около 85 тысяч жителей Подмосковья получат выплаты на детей

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Около 85 тысяч жителей Подмосковья получат выплаты на детей

Москва, 22 октября. Около 85 тыс. жителей Московской области получают федеральные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Как передает РИАМО, об этом заявила министр соцразвития Подмосковья Ирина Фаевская.

«Мы выплачиваем выплаты на детей от 3 до 7 лет. У нас значительное количество получателей — порядка 85 тыс. таких получателей. Эти выплаты приходят ежемесячно», — сообщила Фаевская.

Комментируя возможные задержки в принятии решений по федеральным выплатам, министр подчеркнула, что по всем спорным вопросам решение будет вынесено в обязательном порядке. По ее словам, подобные проблемы связаны с поступлением информации между ведомствами.

«Даже если гражданин получил отказ, но понимает, что это не соответствует действительности, тогда стоит лично обратиться в территориальное управление социальной защиты», — посоветовала она.

Напомним, новые меры поддержки семей с детьми предусмотрены в России в 2021 году. В частности, Госдума продлила автоматическое начисление выплат на первого и второго ребенка, а также рассматривается вопрос об увеличении суммы материнского капитала. 

Источник: РИАМО
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