Уникальный завод безглютеновой выпечки запустили в Волоколамске

Москва, 21 октября. В Волоколамске запустили первый в стране крупный завод безглютенового хлеба, который будет производить выпечку под брендом Foodcode. Как сообщает телеканал «360», реализация проекта стоила более миллиарда рублей.

Запуск завода обеспечил работой более ста человек. Вскоре штат будет увеличен вдвое. При выходе на полную мощность здесь будут трудиться около 500 сотрудников. На данный момент средняя зарплата на предприятии составляет 60 тыс. рублей.

«Спасибо инвесторам — они сделали все с нуля. Причем мы сегодня в Волоколамском округе: у нас отдаленные территории особо нуждаются в создании рабочих мест. И, когда русские парни инвестируют и с нуля строят такие цеха с таким оборудованием, это вызывает уважение», — заявил на торжественном открытии губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он напомнил, что в регионе действует программа под названием «Три по 50», когда бизнесу оказывается семь мер поддержки при условии, что в проект было вложено свыше 50 млн рублей и на производстве заняты более 50 человек.

Речь идет, в частности, о подключении к инфраструктуре, денежной помощи от Фонда развития промышленности Подмосковья, освобождении от налогов на имущество. Меры поддержки призваны помочь компаниям значительно раньше окупить затраты.

Воробьев отметил, что на предприятии в Волоколамске установлены «самые современные технологии». Все это делает проект уникальным не только для региона, но и всей страны.