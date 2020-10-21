В Подмосковье началось производство безглютенового хлеба

Москва, 21 октября. Первый в России крупный завод безглютенового хлеба стартовал в Волоколамске Московской области, передает телеканал «360».

Производство обеспечили современным немецким, швейцарским и итальянским оборудованием. Сейчас на заводе трудятся свыше 100 человек. Вскоре штат планируют расширить вдвое, однако точные сроки не называются. Когда завод выйдет на полную мощность, он обеспечит работу 500 гражданам.

«Спасибо инвесторам — они сделали все с нуля. Причем мы сегодня в Волоколамском округе: у нас отдаленные территории особо нуждаются в создании рабочих мест. И, когда русские парни инвестируют и с нуля строят такие цеха с таким оборудованием, это вызывает уважение», — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава отметил, что безглютеновый хлеб — «в тренде для здорового образа жизни».

Средняя зарплата на фабрике — 60 тысяч рублей. Производство сертифицировано в соответствии с международными стандартами.

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