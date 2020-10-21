На Рублевке дети избили сына гендиректора крупной компании

Москва, 21 октября. Малолетние жители Дарьино-Успенское на Рублевке избили восьмилетнего сына гендиректора крупной российской компании, передает KP.RU.

Инцидент произошел на детской площадке. Восьмилетний мальчик поссорился и начал драться с десятилетним школьником, с которым у него был давний конфликт. К драке подключились друзья последнего и стали втроем избивать сына гендиректора.

Брат избитого привел его домой и рассказал о случившемся матери.

«В полицию поступило сообщение о драке с участием малолетних детей, случившейся на территории элитного коттеджного поселка Дарьино-Успенское. <…> В результате сильно пострадал 8-летний мальчик, родители отвезли его в больницу с множественными ушибами и травмой головы», — рассказал изданию источник в правоохранительных органах.

Врачи оказали мальчику необходимую помощь. Сейчас полиция устанавливает всех участников драки.

Ранее в Липецкой области дети осквернили памятник советским солдатам. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как группа детей и подростков подошла к Вечному огню, стала жечь венки, бросать окурки и справлять малую нужду.