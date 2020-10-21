Более 4300 случаев коронавируса за сутки выявили в Москве

Москва, 21 октября. Столичные лаборатории за сутки выявили 4389 случаев коронавируса, об этом сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19 в Telegram.

С начала эпидемии в Москве выявили более 377 тысяч случаев заболевания. После прохождения лечения в медучреждениях города выздоровели свыше 279 тысяч человек.

Власти Москвы держат ситуацию на контроле, горожане должны выполнять рекомендации Роспотребнадзора. Надзорные органы ужесточают контроль за соблюдением профилактических мер.

По словам заммэра Владимира Ефимова, власти не планируют закрывать промышленные предприятия. Важно, чтоб они продолжали работу, поскольку от промышленности зависит экономика города.

Накануне Роспотребнадзор закрыл МГТУ имени Баумана за нарушение антикоронавирусных мер. В вузе зафиксировали рост заболеваемости COVID-19.