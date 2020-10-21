Директора центра и педагога задержали после гибели школьника в Лобне

Москва, 21 октября. Следователи задержали директора детско-юношеского центра и педагога дополнительного образования в Лобне после гибели ребенка, сообщили ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошел 20 октября, у 14-летнего подростка в него в руках взорвался противотанковый патрон. Школьник умер еще до приезда медиков скорой помощи.

Сотрудники СК РФ осмотрели место происшествия, в квартирах подозреваемых провели обыски. Возбуждены дела о халатности и незаконном хранении оружия.

Погибший является учеником школы №6. Трагедия произошла на улице Булычева в детско-юношеском центре «Созвездие». По данным источника, погибший мальчик не числился в списках учеников центра.

Ранее сообщалось, что в Богородском округе Подмосковья нашли снаряд времен войны. Специалисты оцепили территорию, организовали вывоз опасного предмета на полигон, где его уничтожили.