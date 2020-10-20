За сутки в Москве скончались 63 пациента с коронавирусом

Москва, 20 октября. За минувшие сутки в Москве скончались 63 пациента с диагностированным COVID-19, сообщает столичный оперативный штаб.

Таким образом, с момента начала пандемии в Москве зарегистрирован 6121 летальный случай.

По данным на 20 октября, в столичных больницах на ИВЛ находятся 323 человека.

Российский вирусолог, профессор, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН выразил надежду, что до конца октября страна сможет выйти на плато. По его мнению, максимальное число заболевших коронавирусом в стране не будет достигать 18 тысяч в сутки. До конца года рост заболевших COVID-19 должен остановиться.