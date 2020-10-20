Неизвестные в масках ограбили бизнесмена в Подмосковье

Москва, 20 октября. Грабители в медицинских масках проникли в дом бизнесмена в Звенигороде, связали мужчину и его семью, и вынесли имущества на 1,2 млн рублей, передает телеканал «360».
Преступление произошло вечером 15 октября, сообщил источник. В полицию обратился 45-летний бизнесмен и сообщил о грабеже. По словам пострадавшего, его дом не оборудован системой безопасности.
Шестеро грабителей скрывали свои лица под масками. Они замотали руки мужчины, его супруги и дочери-школьницы скотчем. После этого они потребовали дать им ключ от сейфа.
Бизнесмен хранил дома миллион рублей, а также золотые украшения. Преступники завладели деньгами и личными вещами предпринимателя. Правоохранители расследуют дерзкое ограбление.
Ранее сообщалось, что неизвестные пробрались в столичный таунхаус генерала, живущего в США. Злоумышленники украли украшения и дорогие часы.