Таксист-рецидивист изнасиловал и ограбил клиентку в Москве

Москва, 20 октября. Правоохранители задержали в Москве изнасиловавшего клиентку водителя такси, говорится в сообщении на сайте ГСУ СК РФ по столице.

По версии следствия, 18 октября таксист напал на клиентку на юго-западе Москвы. Он надругался над женщиной, а потом украл ее личные вещи и гражданский паспорт.

По подозрению в совершении преступления был задержан уроженец Уфы 1985 года рождения. Мужчина был ранее судим, в его автомобиле нашли вещи потерпевшей.

Возбуждены уголовные дела об изнасиловании, грабеже и похищении паспорта. Решается вопрос об избрании таксисту меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина напал на водителя с такси с кулаками, а тот достал пневматическое оружие и выстрелил в агрессора. Оказалось, что таксист пытался таким образом помешать незнакомцу вытащить из автомобиля его пассажирку.